بلتون القابضة المصرية تتحول للربحية في الربع/2

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت بلتون المالية المصرية في بيان اليوم الاربعاء إنها تحولت لتحقيق أرباح صافية قدرها 60.96 مليون جنيه (8.72 مليون دولار) في الربع الثاني من 2013 بعدما تكبدت خسائر 3.1 مليون جنيه قبل عام.