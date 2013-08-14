مقدمة 1-بلتون القابضة المصرية تتحول للربحية في الربع/2

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القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في شركة بلتون المالية القابضة المصرية إن شركته تحولت للربحية في الربع الثاني بدعم من زيادة أرباح النشاط وتخفيض المصروفات.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 60.96 مليون جنيه (8.72 مليون دولار) في الربع الثاني من 2013 مقابل خسائر 3.1 مليون جنيه قبل عام.

وقال رشاد في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الاربعاء ان التحول للأرباح بسبب "زيادة أرباح النشاط وارتفاع الأصول تحت الإدارة وتخفيض المصروفات نتيجة إعادة الهيكلة ونحو 34 مليون جنيه من بيع مبني تابع للشركة."

ويتبع بلتون نحو 18 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وبلغ صافي ربح الشركة 68.49 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 7.67 مليون قبل عام.

وقفزت إيرادات الشركة 53.2 بالمئة في النصف الأول إلى 43.5 مليون جنيه من 28.4 مليون قبل عام.