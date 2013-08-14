مقدمة 1-أرباح المصرية للاتصالات تقفز 45.5% في الربع/2

(لإضافة خلفية وتعليق الرئيس التنفيذي للشركة)

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قفز صافي الربح المجمع الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد 45.5 بالمئة في الربع الثاني من 2013 بدعم من نمو الإيرادات 16.1 بالمئة.

وأظهرت نتائج الشركة التي صدرت اليوم الأربعاء أن صافي الربح المجمع بلغ 896 مليون جنيه (128.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 616 مليونا قبل عام.

وجاء صافي الربح أكثر من توقعات المحللين عند 769.2 مليون جنيه.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في بيان ان شركته "حققت إيرادات قوية في الربع الثاني نتيجة النمو السريع في الطلب على خدمات البيانات والانترنت في مصر... مع الارتفاع المستمر في استخدام الهواتف الذكية والاتصال بالانترنت عاما بعد عام."

وتسعى المصرية للاتصالات والتي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات والاهتمام بخدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة نقل البيانات.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.