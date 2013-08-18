بالم هيلز المصرية تتحول للربحية في الربع/2

القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية اليوم الأحد إنها تحولت لتحقيق أرباح في الربع الثاني من 2013 بدعم من ارتفاع الإيرادات.

وبلغ صافي الربح المجمع 106.38 مليون جنيه (15.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 62.81 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 2.36 جنيه بانخفاض 1.3 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة إلى 574.4 مليون جنيه من 103.7 مليون جنيه في الربع الثاني من 2012.