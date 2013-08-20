تراجع طفيف لأرباح أوراسكوم للاتصالات المصرية في الربع/2

القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن صافي الربح تراجع 3.1 بالمئة في الربع الثاني من 2013.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية 455.01 مليون جنيه (65.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 469.50 مليون قبل عام.

كانت أوراسكوم للاتصالات باعت 29 بالمئة من أسهم موبينيل المصرية إلى فرانس تليكوم في 2012 بسعر 202.50 جنيه للسهم.

وتملك أوراسكوم للاتصالات حاليا خمسة بالمئة من أسهم موبينيل بينما تحوز فرانس تليكوم نحو 94 بالمئة.