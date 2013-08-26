ارتفاع طفيف في الأرباح السنوية لباكين المصرية

القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية المصرية (باكين) اليوم الإثنين أن صافي الربح زاد 1.85 بالمئة في السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 92.78 مليون جنيه (13.3 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 91.09 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 13.4 بالمئة الى 951.32 مليون جنيه من 838.61 مليون في 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة جميع أنواع البويات والورنيش وأحبار الطباعة والأنشطة المماثلة لها.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.