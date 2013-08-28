مقابلة-جهينة تواصل التوسع في مصر بعد أرباح قوية في الربع/2

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر إن شركته تتطلع لمزيد من التوسع في البلاد بعد قفزة بنحو 56 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام رغم الوضع الداخلي غير المواتي.

وقال صفوان ثابت لرويترز بالهاتف اليوم الأربعاء "مازلنا نرى أن هناك فرصا استثمارية جيدة في السوق المصري وسنعمل على تحقيق خطتنا الاستثمارية رغم ظروف البلاد الآن."

ورصدت جهينة 1.2 مليار جنيه (172 مليون دولار) لزيادة استثماراتها في 2013.

ووجهت الأزمة السياسية الحالية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز ضربة للآمال في سرعة إقالة الاقتصاد من عثرته لكن مساعدات حلفاء خليجيين ستقي البلاد من الانهيار المالي على الأرجح.

وكان رئيس مجلس إدارة جهينة يتحدث بعد إعلان الشركة في وقت سابق اليوم عن نمو الأرباح بنسبة 56 بالمئة في الربع الثاني من 2013 وزيادة المبيعات نحو 27 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 119.18 مليون جنيه (17.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 76.40 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة - التي من بين منافسيها في السوق المصرية المراعي السعودية ونستله السويسرية ودانون الفرنسية - 27 بالمئة الى 893.98 مليون جنيه من 706.35 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.