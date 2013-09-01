Sun 25 Dec 2016 | 6:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع خسائر ماريدايف المصرية في الربع/2

Sun Sep 1, 2013 2:19pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) المصرية اليوم الأحد تراجع خسائر الربع الثاني من العام قياسا إلى الفترة ذاتها من 2012 وذلك بفضل زيادة الإيرادات وانخفاض التكاليف.

وتقلص صافي خسائر أكبر شركة للخدمات النفطية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول إلى 1.9 مليون دولار من 21.8 مليون دولار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني إن الإيرادات زادت إلى 55.6 مليون دولار من 46.9 مليون في حين انخفضت تكاليف التشغيل إلى 47.1 مليون دولار من 57.4 مليون. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 