تراجع خسائر ماريدايف المصرية في الربع/2

القاهرة أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) المصرية اليوم الأحد تراجع خسائر الربع الثاني من العام قياسا إلى الفترة ذاتها من 2012 وذلك بفضل زيادة الإيرادات وانخفاض التكاليف.

وتقلص صافي خسائر أكبر شركة للخدمات النفطية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول إلى 1.9 مليون دولار من 21.8 مليون دولار قبل عام.