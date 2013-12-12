مقدمة 1-القلعة المصرية تقلص خسائرها الفصلية بدعم من خفض المصروفات

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القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في افريقيا اليوم الخميس إن صافي الخسائر المجمعة انخفض نحو 38 بالمئة في الربع الثالث من 2013 بدعم من الالتزام بسياسة خفض المصروفات ونمو إيرادات شركاتها التابعة.

وأضافت الشركة في بيان أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 82.7 مليون جنيه (12.01 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 سبتمبر أيلول بانخفاض 38.3 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى التزام الادارة "بسياسة خفض المصروفات مع تحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة."

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثماني شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.

وبحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 3.51 جنيه بارتفاع 1.7 بالمئة.

وبلغت الإيرادات 1.5 مليار جنيه في الربع الثالث بنمو 15.5 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.

وقالت القلعة ان تحسن الإيرادات جاء بدعم من "التطورات التشغيلية الملحوظة بالشركات الاستثمارية التابعة وخاصة شركات طاقة عربية وأفريكا ريل وايز ومجموعة جذور وشركة جلاس وركس."