نمو أرباح الجيزة للمقاولات المصرية 36% في 2013

القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الجيزة العامة للمقاولات المصرية اليوم الخميس نمو صافي الربح 36.2 بالمئة في 2013 ونمو المبيعات 65 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 28.158 مليون جنيه (4.045 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 20.678 مليون جنيه في 2012.