أرباح عامر جروب المصرية تهوى 79% في 2013
القاهرة 24 فبراير شباط (رويترز) - هوت أرباح مجموعة عامر القابضة(عامر جروب) المصرية 79.4 بالمئة في 2013 مع تراجع الايرادات 23.8 بالمئة.
وأعلنت الشركة اليوم الإثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح بلغ 31.996 مليون جنيه (4.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل 155.554 مليون جنيه في 2012.
وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.
وانخفضت الايرادات إلى 877.71 مليون جنيه من 1.152 مليار جنيه في 2012.
وتسعى عامر جروب لانشاء مشروعات منتجعات بورتو التي تشمل فنادق ومراكز تسوق ومطاعم في الاردن والمغرب.
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