هبوط أرباح أوراسكوم للاتصالات المصرية 69.5% في 2013

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية وفقا لبيانتها التي نشرت اليوم في صحيفة (العالم اليوم) 1.119 مليار جنيه (161 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 3.670 مليار في 2012.