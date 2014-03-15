نمو أرباح القابضة المصرية الكويتية 5% في 2013

القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم السبت ان صافي الربح زاد 5.1 بالمئة في عام 2013 بدعم من نمو الإيرادات 140.2 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع وفقا لبيانات الشركة التي نشرت في صحيفة (أخبار اليوم) 150.514 مليون دولار في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 143.234 مليون في 2014.

ويتمثل نشاط الشركة القابضة المصرية الكويتية في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 140.2 بالمئة إلى 1.967 مليار دولار في 2013 من 819.260 مليون دولار في 2012.

ويتبع الشركة نحو 21 شركة اخرى في مجالات الغاز والبترول والتأمين والأسمدة والاتصالات والبناء والاستثمارات المالية وعدد اخر من المجالات.