ملخص-صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 369.12 مليون جنيه في 2013

القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - شركة النساجون الشرقيون المصرية:

* صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 369.12 مليون جنيه في 2013 مقارنة مع 285.09 مليون في 2012.

* مبيعات النساجون الشرقيون 5.521 مليار جنيه في 2013 ارتفاعا من 4.894 مليار في 2012.

* بيان: النساجون الشرقيون توزع جنيهين للسهم أرباحا نقدية عن عام 2013.

* مجلس ادارة النساجون الشرقيون يوافق مبدئيا على تجزئة السهم إلى 5 أسهم.