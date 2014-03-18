مقدمة 1-النساجون الشرقيون المصرية ترفع توزيعاتها بعد نمو أرباحها 30%

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القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - أعلنت النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم اليوم الثلاثاء أنها ستوزع أرباحا نقدية بواقع جنيهين (0.29 دولار) للسهم بعد نمو صافي أرباحها نحو 30 بالمئة في عام 2013.

وارتفعت أسهم النساجون الشرقيون أمس الاثنين إلى أعلى مستوى منذ عام 2007 بعد أن قالت الشركة إنها تدرس تجزئة السهم إلى خمسة أسهم لزيادة السيولة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم إن صافي الربح زاد إلى 369.12 مليون جنيه في 2013 مقارنة مع 285.09 مليون في 2012.

وزادت المبيعات 13 بالمئة إلى 5.521 مليار جنيه العام الماضي مقارنة مع 4.894 مليار في العام السابق.

وفي 2012 وزعت الشركة أرباحا نقدية بواقع 1.5 جنيه للسهم.

ووافق مجلس الإدارة مبدئيا على تجزئة السهم إلى خمسة أسهم مع عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 26 ابريل نيسان.

وبحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم الشركة 2.9 بالمئة إلى 46 جنيها.