أو.سي.آي: نتائج دون المتوقع في 2013 بفعل أوضاع الشرق الأوسط

أمستردام 29 أبريل نيسان (رويترز) - جاءت أرباح أو.سي.آي ان.في للإنشاءات والكيماويات دون المتوقع في 2013 لأسباب منها صعوبة الأوضاع بأسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط لكنها قالت إنها تتوقع أداء أفضل في 2014 مع تحسن المنطقة ومناطق أخرى.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إن أرباح أنشطة الأسمدة تأثرت سلبا بعدم انتظام إمدادات الغاز في مصر ومصاعب في استخراج تراخيص التصدير في الجزائر. ونال تدهور المناخ الاقتصادي في مصر من إيرادات أنشطة البناء.

وزادت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 7.6 بالمئة إلى 812.2 مليون دولار بينما كان متوسط توقعات محللين جمعت آراءهم تومسون رويترز آي/بي/إي/اس 896 مليون دولار. ونمت الإيرادات 16 بالمئة إلى 6131.8 مليون دولار بينما كان متوسط التوقعات 5.90 مليار دولار.

وقال ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "نتوقع عودة أوضاع التشغيل إلى طبيعتها لمجموعة الأسمدة والكيماويات خلال 2014" مضيفا أن المناخ التشغيلي يتحسن في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الشركة إن أو.سي.آي ترفع الطاقة في أنشطة الأسمدة والكيماويات ذات الهامش المرتفع وتعمل على تنويع أعمالها بدلا من الاعتماد على الشرق الأوسط حيث سيدخل مصنع أسمدة في إيوا الخدمة عام 2015 ومشروع ميثانول في الولايات المتحدة طاقته 1.75 مليون طن في 2016.