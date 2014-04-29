أرباح القاهرة للدواجن تصعد 20% في الربع/1

القاهرة 29 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للدواجن -أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية- اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها صعد 19.65 بالمئة في الربع الأول من 2014.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 48.929 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 40.893 مليون قبل عام.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 1.6 بالمئة إلى 568.35 مليون جنيه من 559.37 مليون في الربع الأول من 2013.

ويبلغ رأسمال الشركة‭‭348.364 ‬‬ مليون جنيه موزعا على‭‭174.182 ‬‬ مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.