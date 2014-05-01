تراجع أرباح بي.جي في الربع/1 بفعل انخفاض الإنتاج

لندن أول مايو أيار (رويترز) - تراجعت أرباح التشغيل لمجموعة بي.جي ثالث أكبر شركة بريطانية للنفط والغاز ستة بالمئة في الربع الأول من العام وذلك بفعل انخفاض الإنتاج واستمرار المشاكل بمجمعها للغاز الطبيعي المسال في مصر.

وبلغت أرباح التشغيل الإجمالية ملياري دولار متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.8 مليار دولار.

وأبقت الشركة التي استقال رئيسها التنفيذي يوم الاثنين لأسباب شخصية توقعاتها لإنتاج العام بأكمله دون تغيير عند 590 إلى 630 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وخفضت الشركة توقعاتها للإنتاج عدة مرات في العامين الأخيرين بفعل مشاكل الإنتاج في مصر.