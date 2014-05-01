مقدمة 3-أرباح بي.جي تفوق التوقعات في الربع/1 بعد استقالة رئيسها التنفيذي

(لإضافة تفاصيل واقتباسات)

من كارولين شابس

لندن أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت مجموعة بي.جي البريطانية للنفط والغاز اليوم الخميس تراجع أرباحها بنسبة أقل من المتوقع في الربع الأول من العام وذلك بعد يومين فقط من استقالة رئيسها التنفيذي.

وسجلت الشركة المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني انخفاضا نسبته ستة بالمئة في أرباح التشغيل لتصل إلى ملياري دولار لكنها فاقت التوقعات وطمأنت المستثمرين على أن مشروعات بي.جي الكبرى ماضية في طريقها لتحقيق هدف إنتاج عام 2014 الذي يتراوح بين 590 ألفا و630 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وخفضت الشركة توقعاتها للإنتاج عدة مرات في العامين الأخيرين وهو ما أدى إلى إطلاق تحذير من تباطؤ الأرباح في وقت سابق هذا العام.

وارتفع سهم بي.جي 3 بالمئة إلى 1235 بنسا في الساعة 1144 بالتوقيت المحلي ليكون واحدا من أكبر أربع رابحين على مؤشر فايننشال تايمز 100.

وقال محللون في برنستاين ريسيرش "عقب الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي هذا الأسبوع قد تكون نتائج بي.جي في الربع الأول مطمئنة للمستثمرين."

وفقدت بي.جي رئيسها التنفيذي كريس فيناليسون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد 16 شهرا قضاها في المنصب وبدأت في البحث عن خليفة له في وقت تواجه فيه ضغوطا لاستعادة سمعتها.