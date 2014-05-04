تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات 46% في 9 أشهر

القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات اليوم الأحد هبوط صافي الربح 46.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2013-2014.