تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات 46% في 9 أشهر
القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات اليوم الأحد هبوط صافي الربح 46.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2013-2014.
وبلغ صافي ربح الشركة 23.799 مليون جنيه (3.39 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 31 مارس آذار مقابل 44.289 مليون جنيه قبل عام.
وانخفضت مبيعات الشركة 18 بالمئة إلى 121.65 مليون جنيه.
يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.
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