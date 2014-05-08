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نمو أرباح جي.بي أوتو المصرية 6% في الربع/1

Thu May 8, 2014 8:36am GMT
 
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القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جي.بي أوتو ‭‭‭‭‭أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية إن صافي الربح زاد 5.8 بالمئة في الربع الأول من 2014.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر إن صافي الربح بلغ نحو 71.5 مليون جنيه(10.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى مارس اذار مقابل نحو 67.6 مليون قبل عام.

وتعمل الشركة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وتقوم باستيراد وتجميع وتوزيع سيارات الركوب هيونداي وجيلي في مصر والمركبات التجارية فولفو وميتسوبيشي.

(الدولار= 7.0301 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 