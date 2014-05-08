نمو أرباح جي.بي أوتو المصرية 6% في الربع/1

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جي.بي أوتو ‭‭‭‭‭أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية إن صافي الربح زاد 5.8 بالمئة في الربع الأول من 2014.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر إن صافي الربح بلغ نحو 71.5 مليون جنيه(10.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى مارس اذار مقابل نحو 67.6 مليون قبل عام.