مقدمة 1-نمو صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 5.8% في الربع/1

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القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - قالت جي.بي أوتو المصرية في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت زيادة 5.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

ونمت الأرباح إلى 71.5 مليون جنيه مصري (10.17 مليون دولار) من 67.58 مليون قبل عام وارتفعت الإيرادات 28.1 بالمئة إلى 2.6 مليار جنيه.

وجي.بي أوتو هي الموزع المصري لعربات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية وقالت في وقت سابق من العام إن حظرا حكوميا مدته عام على استيراد تلك المركبات ومكوناتها سيؤثر تأثيرا محدودا على أرباح الشركة في 2014.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للشركة في البيان "النمو القوي في خطوط الأعمال الرئيسية حد من تأثر أرباحنا بالحظر المصري على الدراجات النارية والعربات ذات الثلاث عجلات."

وحققت وحدة سيارات الركوب زيادة 39.1 بالمئة في الإيرادات لتصل إلى ملياري جنيه مع نمو مبيعات سيارات هيونداي وجيلي ومازدا في السوق المصرية.

وقالت جي.بي أوتو إن إيرادات الدراجات النارية والعربات ذات الثلاث عجلات تراجعت 20.4 بالمئة مع انخفاض المبيعات بفعل حظر الاستيراد.