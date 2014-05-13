مقدمة 1-أرباح المصرية للاتصالات تهبط 36% في الربع/1

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القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد هبوط صافي الربح 36 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بعد تراجع الإيرادات 5.6 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني 549 مليون جنيه(77.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 858 مليونا قبل عام.

وذكرت الشركة أن حصتها من أرباح فودافون مصر خلال الربع الاول من هذا العام بلغت 154 مليون جنيه.

وتملك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في فودافون ولكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من تقديمها خدمة المحمول بدون تردادت.

وانخفضت إيرادات الشركة 5.6 بالمئة 2.564 مليار جنيه من 2.717 مليار قبل عام.

وقال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في البيان الصحفي إن شركته بدأت في "استثمار كبير لتحديث الشبكة بدعم من مركز نقدي قوي يصل إلى ستة مليارات و305 ملايين جنيه مصري في الربع الأول من عام 2014."

وقالت الشركة في مطلع مايو ايار إن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 2.5 مليار جنيه مقابل الحصول على ترخيص خدمات المحمول بدون ترددات.