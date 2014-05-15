هبوط أرباح أوراسكوم للاتصالات المصرية 38% في الربع/1

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن صافي الربح تراجع 38.3 بالمئة في الربع الأول من العام رغم نمو الإيرادات التشغيلية 9.9 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية وفقا لبيانتها التي أرسلتها اليوم إلى إدارة البورصة 324.336 مليون جنيه (45.65 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 525.318 مليون قبل عام.

وزادت الإيرادات التشغيلية للشركة 9.9 بالمئة إلى 782.254 مليون جنيه من 711.936 مليون في الربع الأول من 2013.

وتملك أوراسكوم للاتصالات حاليا خمسة بالمئة من أسهم موبينيل بينما تحوز فرانس تليكوم نحو 94 بالمئة.