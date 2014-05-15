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أرباح ‭النساجون الشرقيون المصرية‬ تقفز 35% في الربع/1

Thu May 15, 2014 8:26am GMT
 
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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - ‭‭‭‭‬‬أظهرت نتائج أعمال النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم أن صافي الربح قفز 34.9 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات 3.5 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 154.09 مليون جنيه (21.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 114.19 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 3.5 بالمئة إلى 1.416 مليار جنيه من 1.368 مليار في الربع الأول من 2013.

(الدولار = 7.1049 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 