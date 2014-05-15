مقدمة 1-هبوط أرباح سنتامين للذهب في الربع/1 مع انكماش الإنتاج

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لندن 15 مايو أيار (رويترز) - أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب التي تتركز أعمالها في مصر اليوم الخميس تراجع الأرباح الأساسية بنسبة 58 بالمئة متأثرة بانخفاض الإنتاج في منجمها الرئيسي منجم السكري لكنها قالت إنها ستحقق أهداف الإنتاج لعام 2014 بعد حل مشاكل ميكانيكية.

وقالت سنتامين التي لها أعمال تنقيب في إثيوبيا إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون تراجعت إلى 34.3 مليون دولار في ربع السنة المنتهي 31 مارس آذار من 81.7 مليون دولار قبل عام.

وتأثرت الأرباح بتراجع نسبته 15 بالمئة في الإنتاج ليصل إلى 74 ألفا و241 أوقية (أونصة) في الربع بسبب مشاكل ميكانيكية في السكري المنجم العامل الوحيد للشركة.

لكن شركة التعدين قالت إنها حلت المشاكل وإن هدفها لإنتاج 420 ألف أوقية في 2014 بتكلفة نقدية 700 دولار للأوقية لم يتغير حيث تتوقع زيادة الإنتاج بالتزامن مع زيادة طاقة مصنع المعالجة.

ويقع السكري في الصحراء الشرقية على مسافة 700 كيلومتر من القاهرة وهو أول منجم ذهب مصري كبير في العصر الحديث. ومن المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج السنوية للمنجم إلى 450-500 ألف أوقية. ولم يتأثر المنجم تأثرا يذكرا بالقلاقل السياسية في البلاد.

وزادت التكاليف النقدية خمسة بالمئة إلى 744 دولارا للأوقية في الربع الأول مقارنة مع الفترة السابقة لكن الشركة قالت إنها ستنخفض مع زيادة الإنتاج.

وارتفعت أسعار الذهب ثمانية بالمئة هذا العام بعد أن هوت بنسبة 28 بالمئة في 2013. والذهب متداول بنحو 1300 دولار للأوقية اليوم.