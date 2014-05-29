صافي ربح بايونيرز المصرية يقفز في الربع الأول

القاهرة 29 مايو أيار (رويترز) - أعلنت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية اليوم الخميس تحقيق نمو نسبته 263.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وحققت الشركة ربحا بلغ 121.9 مليون جنيه مصري (17 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار ارتفاعا من 33.5 مليون جنيه في الفترة نفسها قبل عام.

وتخطط الشركة المتخصصة في خدمات السمسرة لإنفاق 1.2 مليار جنيه في 2014 لإنجاز استثمارات جارية ومباشرة استثمارات جديدة.

وتقدم بايونيرز بحوث السوق وخدمات الأنشطة المصرفية الاستثمارية للأفراد والمؤسسات وتعمل في مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقالت بايونيرز في وقت سابق هذا الشهر إنها تعتزم إنجاز الاستحواذ على 60 بالمئة في مجموعة رؤية العقارية خلال ثلاثة أشهر بتكلفة 1.23 مليار جنيه.