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نمو أرباح شيني المصرية 14% في 2013-2014

Sun Jul 27, 2014 8:11am GMT
 
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القاهرة 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) المصرية اليوم الأحد أن صافي الربح زاد 13.6 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي الربح 29.541 مليون جنيه (4.13 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 26.002 مليون في 2012-2013.

وزادت مبيعات الشركة 7.2 بالمئة إلى 186.277 مليون جنيه في 2013-2014 مقابل 173.757 مليون في السنة السابقة.

(الدولار = 7.15 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 