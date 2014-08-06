ارتفاع أرباح جي.بي أوتو المصرية بأكثر من مثليها في الربع/2

القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات مدرجة في مصر اليوم الأربعاء أن أرباحها للربع الثاني من العام ارتفعت 148 في المئة بدعم من زيادة مبيعات المركبات التجارية وتوسعة مصانع الشركة.

وزادت مبيعات المركبات التجارية ومعدات البناء بأكثر من مثليها في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لجي.بي أوتو إن السوق المصرية تتخذ اتجاها صعوديا مضيفا أن شركته تخطط لمزيد من التوسع.

وجي.بي أوتو هي الوكيل الوحيد في مصر لسيارات الركوب هيونداي ومازدا وجيلي والموزع المحلي للمركبات ذات الثلاث إطارات (التوك توك) والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية. ونمت أنشطة الشركات في مصر في يونيو حزيران بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وقال غبور إن السوق جاهزة لتحقيق انطلاقة بعد أعوام من الاضطراب متوقعا استمرار المبيعات القوية.

وأضاف أن الشركة تجني حاليا ثمار الاستثمارات الكبيرة في طاقة تصنيع المركبات التجارية.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء أكثر من ثلاثة أعوام من الاضطراب السياسي منذ انتفاضة العام 2011.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه في يونيو حزيران بإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين من خلال توفير مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وزاد صافي ربح جي.بي أوتو إلى 39.9 مليون جنيه مصري (5.58 مليون دولار) في الربع الثاني من 16 مليون جنيه قبل عام.