نمو أرباح المصرية للاتصالات 14% في الربع/2

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد زيادة صافي الربح 14.3 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من نمو الإيرادات 39.5 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة اليوم الأربعاء على بورصة لندن 1.024 مليار جنيه (143 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 895.560 مليون قبل عام.

وقالت الشركة إن حصتها من أرباح فودافون مصر في الربع الثاني بلغت 218.436 مليون جنيه.

وتملك المصرية للاتصالات نحو 45 بالمئة في فودافون مصر لكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من بدء تقديمها خدمة المحمول.

وارتفعت إيرادات الشركة 39.5 بالمئة إلى 3.868 مليار جنيه من 2.773 مليار قبل عام.

كانت الشركة قالت في مطلع مايو أيار إن مجلس الإدارة وافق على سداد 2.5 مليار جنيه مقابل الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات مستقلة.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.