ملخص-صافي ربح ليسيكو مصر 50.325 مليون جنيه في الربع/2

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - ليسيكو مصر:

- صافي الربح المجمع 50.325 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مقابل 33.865 مليون قبل عام.

- المبيعات 425.428 مليون جنيه في الربع الثاني مقابل 399.990 مليون قبل عام.

- صافي الربح 85.572 مليون جنيه في النصف الأول من السنة مقابل 49.297 مليون جنيه قبل عام.