تراجع أرباح أوراسكوم للاتصالات والإعلام 23% في الربع/2

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة تراجع صافي الربح 22.7 بالمئة في الربع الثاني من العام رغم نمو الإيرادات التشغيلية 19.4 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية وفقا لبيانتها التي نشرت اليوم الخميس في عدد من الصحف المصرية المحلية 351.680 مليون جنيه (49.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 455.008 مليون قبل عام.

وزادت الإيرادات التشغيلية إلى 858.030 مليون جنيه من 718.629 مليون في الربع الثاني من 2013.

وتملك أوراسكوم للاتصالات خمسة بالمئة من أسهم موبينيل بينما تحوز فرانس تليكوم نحو 94 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام 676.016 مليون جنيه من 981.406 مليون جنيه في النصف الأول من 2013.