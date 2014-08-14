تراجع أرباح سنتامين للذهب إلى النصف في الربع/2

14 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت الأرباح الأساسية لشركة سنتامين لتعدين الذهب بنحو 50 بالمئة في الربع الثاني من العام في الوقت الذي استخرجت فيه خاما أقل جودة من منجم السكري في مصر.

وقالت الشركة إن الأرباح الأساسية قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون تراجعت 49 بالمئة إلى 32.6 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ومع ذلك أبقت سنتامين على توقعاتها لإنتاج العام بأكمله عند 420 ألف أوقية (أونصة) من الذهب بتكلفة 700 دولار للأوقية. وتستخرج الشركة الذهب من منجم السكري وهو منجمها الوحيد المنتج.

ونزل الإنتاج الفصلي لسنتامين 13 بالمئة إلى 81281 أوقية.