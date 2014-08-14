هيرميس المصرية تتحول للربحية في الربع/2
الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية اليوم الخميس إنها حققت أرباحا صافية بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 188 مليون جنيه (26.29 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة مقابل خسارة 80 مليون جنيه قبل عام.
وقالت الشركة في بيان "كانت العمليات والأنشطة الرئيسية ببنك الاستثمار العامل الرئيسي وراء الأداء المتميز خلال الربع الثاني حيث تضاعفت إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 2.5 مرة تقريبا مقارنة بإيرادات الربع الثانيمنعام 2013."
وأضافت "بدأت استراتيجية الإدارة المتمركزة على تنمية أنشطة بنك الاستثمار بأسواق مجلس التعاون الخليجي أن تحصد ثمارها لتمثل إيرادات العمليات الإقليمية 45 في المئة من الأتعاب والعمولات ببنك الاستثمار وذلك باستبعادالايرادات المتعلقة بعملياتالخزانة وأدوات سوق المال."
(الدولار = 7.15 جنيه مصري) (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير أحمد إلهامي)
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