هيرميس المصرية تتحول للربحية في الربع/2

الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية اليوم الخميس إنها حققت أرباحا صافية بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 188 مليون جنيه (26.29 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة مقابل خسارة 80 مليون جنيه قبل عام.