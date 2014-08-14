هبوط حاد في صافي أرباح بلتون المالية المصرية في الربع/2
الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية هبوطا حادا في صافي أرباح بلتون المالية القابضة المصرية ليصل إلى 6.9 مليون جنيه (965 ألف دولار) في الربع الثاني من العام مقابل حوالي 61 مليون جنيه قبل عام.
وبلغ صافي أرباح الشركة 11 مليون جنيه في النصف الأول من 2014 مقارنة مع 68.5 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
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