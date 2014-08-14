مصحح-أرباح ‭النساجون الشرقيون المصرية‬ تهبط 8% في الربع/2

الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت أرباح النساجون الشرقيون المصرية 7.7 بالمئة إلى 96.7 مليون جنيه (13.6 مليون دولار) في الربع الثاني من 2014 مقابل 105 ملايين جنيه قبل عام.

وبلغت أرباح شركة صناعة السجاد 251 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي مقابل 219.2 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.