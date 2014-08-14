صافي ربح العربية للأسمنت المصرية 108 ملايين جنيه في النصف‭/‬1

الرياض 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية للأسمنت في مصر أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 107.896 مليون جنيه (15.1 مليون دولار) في الفترة من أول يناير كانون الثاني إلى نهاية يونيو حزيران.

ولم تذكر الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس أرباح الفترة المقابلة من 2013 نظرا لأنها لم تكن مدرجة في البورصة آنذاك.

غير أن بيان الشركة قال إن صافي ربح عام 2013 بأكمله بلغ 419.318 مليون جنيه.

وأضاف البيان أن صافي مبيعات الشركة بلغ 1.156 مليار جنيه في النصف الأول من 2014 بينما وصل في عام 2013 بأكمله إلى 2.075 مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في مايو أيار الماضي 757 مليون جنيه موزعا على 378 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم.