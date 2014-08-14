مقدمة 1-سنتامين للذهب تقول إن الدعوى القضائية في مصر ستمتد لعام 2015

(لإضافة تفاصيل وتصريحات لمسؤول بالشركة وشعر السهم)

من كارين ريبيلو

14 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول في شركة سنتامين إن دعوى استئناف بشأن حق الشركة في تعدين الذهب في مصر ستمتد على الأرجح إلى العام القادم برغم أن عمليات التعدين ستتواصل دون قيود حتى تسوية القضية.

وهبطت أسهم الشركة المدرجة في لندن حوالي واحد بالمئة بعدما أكدت أيضا على هدف للانتاج لمنجمها الوحيد المنتج في العام بأكمله وصفه أحد المحللين بأنه "ينطوي على تحديات".

وتطعن سنتامين على حكم اصدرته محكمة في العام 2012 أبطل حق الشركة في تشغيل منجم السكري. وكان الحكم أحد التحديات القانونية لاتفاقات تجارية ابرمت خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال أندي ديفيدسون مدير علاقات المستثمرين بالشركة "العملية القضائية مستمرة. الجلسة القادمة ستعقد في أكتوبر. لن تكون الجلسة الأخيرة.

"هذه الدعوى القضائية ... ستمتد على الأرجح للعام القادم قبل صدور قرار."

وتدعم موقف سنتامين في القضية بقانون داعم للمستثمرين بدأ سريانه منذ ابريل نيسان يمنع طعن أي طرف ثالث على العقود بين الحكومة والمستثمر.