بتروسلتك وهيس تستأنفان التنقيب في كردستان العراق من أكتوبر

لندن 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة التنقيب عن النفط والغاز المستقلة بتروسلتك إنها ستستأنف الحفر في كردستان العراق مع شريكتها هيس أوائل أكتوبر تشرين الأول بعد تعليق العمليات بإحدى الآبار بسبب المخاطر الأمنية في المنطقة.

ورفعت شركة الطاقة توقعاتها لإنتاج العام بأكمله إلى ما بين 21 و23 مليون برميل من المكافئ النفطي من ما بين 20 و22 مليون في التقديرات السابقة بعد أن فاق إنتاج النصف الأول من العام التوقعات.