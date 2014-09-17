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بتروسلتك وهيس تستأنفان التنقيب في كردستان العراق من أكتوبر

Wed Sep 17, 2014 6:51am GMT
 
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لندن 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة التنقيب عن النفط والغاز المستقلة بتروسلتك إنها ستستأنف الحفر في كردستان العراق مع شريكتها هيس أوائل أكتوبر تشرين الأول بعد تعليق العمليات بإحدى الآبار بسبب المخاطر الأمنية في المنطقة.

ورفعت شركة الطاقة توقعاتها لإنتاج العام بأكمله إلى ما بين 21 و23 مليون برميل من المكافئ النفطي من ما بين 20 و22 مليون في التقديرات السابقة بعد أن فاق إنتاج النصف الأول من العام التوقعات.

ورغم زيادة الإنتاج تفاقمت خسائر بتروسلتك في النصف الأول لتتكبد خسارة صافية قدرها 57.4 مليون دولار مقارنة مع 16 مليون دولار قبل عام وذلك بسبب خفض القيمة بمقدار 64.3 مليون دولار في عمليات تنقيب بكردستان ورومانيا ومصر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 