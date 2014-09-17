مقدمة 1-بتروسلتك وهيس تستأنفان التنقيب في كردستان العراق من أكتوبر

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لندن 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة التنقيب عن النفط والغاز المستقلة بتروسلتك إنها ستستأنف الحفر في كردستان العراق مع شريكتها هيس أوائل أكتوبر تشرين الأول بعد تعليق العمليات بإحدى الآبار بسبب المخاطر الأمنية في المنطقة.

كان الشريكان أوقفا العمل بالبئر شيرين-1 في كردستان يوم التاسع من أغسطس آب وقاما بإجلاء العاملين الأجانب كاجراء احترازي.

وقالت بتروسلتك اليوم الأربعاء إن نصف هؤلاء العمال عادوا إلى الموقع لاستئناف أعمال الحفر التي من المتوقع أن تستغرق نحو 90 يوما.

وأضافت الشركة أنها وهيس لم تعثرا على كميات كافية من الغاز في البئر شكروك-1 في كردستان والتي تقرر التخلي عنها مما أدى إلى خفض القيمة بمقدار 50.7 مليون دولار في النصف الأول.

وأدى ذلك مع تكاليف عمليات تنقيب أخرى لم تحرز نجاحا في رومانيا ومصر إلى تفاقم صافي الخسائر ليبلغ 57.4 مليون دولار في الأشهر الستة حتى يونيو حزيران مقارنة مع خسارة قدرها 16 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

لكن بتروسلتك رفعت توقعاتها لإنتاج العام بأكمله إلى ما بين 21 و23 مليون برميل من المكافئ النفطي من ما بين 20 و22 مليونا في التقديرات السابقة بعد أن فاق إنتاج النصف الأول من العام التوقعات.

وترجع زيادة التوقعات إلى إنتاج أعلى من المتوقع في مصر بعد أن طلبت الحكومة زيادة مبيعات الغاز إلى السوق المحلية.

وتمر مصر بأزمة طاقة هي الأسوأ منذ عقود في ظل تناقص الإنتاج المحلي.

وقالت بتروسلتك إنها تنعش خططا للقيام بإدراج رسمي في بورصة لندن والبورصة الأيرلندية بنهاية العام لتنويع قاعدة المستثمرين ومصادر التمويل.