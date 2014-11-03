قفزة كبيرة لأرباح عامر جروب المصرية في 9 أشهر
القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية قفزة كبيرة لأرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2014.
وأعلنت الشركة اليوم الاثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح المجمع بلغ 216.962 مليون جنيه (30.3 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 18.634 مليون جنيه قبل عام.
ولم تذكر الشركة أسباب الزيادة الكبيرة في الأرباح.
وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.
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