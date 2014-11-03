قفزة كبيرة لأرباح عامر جروب المصرية في 9 أشهر

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح المجمع بلغ 216.962 مليون جنيه (30.3 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 18.634 مليون جنيه قبل عام.