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ملخص-صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 71.938 مليون جنيه في الربع/3

Mon Nov 10, 2014 8:09am GMT
 
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القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - جي.بي أوتو:

- صافي الربح المجمع 71.938 مليون جنيه في الربع الثالث من السنة مقابل 20.298 مليون قبل عام.

- صافي الربح المجمع 207.062 مليون جنيه في تسعة أشهر مقابل 119.045 مليون قبل عام.

- المبيعات المجمعة 3.081 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 2.058 مليار قبل عام.

- المبيعات المجمعة 8.830 مليار جنيه في تسعة أشهر مقابل 6.307 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 