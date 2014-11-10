مقدمة 2-انتعاش مبيعات سيارات الركوب يقفز بأرباح جي.بي أوتو المصرية

(لإضافة تعليق من الرئيس التنفيذي للشركة وسعر السهم)

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر إن صافي الربح قفز 254.4 بالمئة في الربع الثالث من العام بدعم من انتعاشة قوية في مبيعات سيارات الركوب.

وبلغ صافي الربح المجمع 71.938 مليون جنيه (10.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 20.298 مليون قبل عام.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد خصم حقوق الأقلية 54.028 مليون جنيه مقابل 7.473 مليون جنيه في الربع الثالث من 2013.

وبحلول الساعة 0954 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 32.75 جنيه بارتفاع 0.96 بالمئة.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "سجل قطاع سيارات الركاب أقوى مبيعات تحققت للربع الثالث ولتسعة أشهر في خمس سنوات."

وقفزت مبيعات سيارات الركوب نحو 50 بالمئة إلى 3.081 مليار جنيه من 2.058 مليار جنيه.

وأضاف غبور "تجاوزت مصر العاصفة التي شهدتها على مدى السنوات القليلة الماضية وتستعد لطفرة في 2015."