مقدمة 1-قفزة كبيرة لأرباح الكابلات الكهربائية المصرية في 9 أشهر

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القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أدت زيادة الإنتاج والمبيعات إلى طفرة في أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية لأشهر التسعة الأولى من 2014.

وبلغ صافي الربح 24.738 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 2.789 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 1.42 جنيه دون تغير عن إغلاق أمس الاحد.

وزادت مبيعات الشركة 18.2 بالمئة إلى 447.236 مليون جنيه من 378.370 مليون قبل عام.