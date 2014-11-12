أرباح المصرية للاتصالات تهوى 61% في الربع/3

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد أن صافي الربح هوى 61.3 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.

وبلغ صافي الربح المجمع وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني 251.93 مليون جنيه (35.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 650.83 مليون قبل عام.

وتراجعت ربحية السهم 60.5 بالمئة إلى 0.15 جنيه من 0.38 جنيه قبل عام.

وقالت الشركة إن حصتها من أرباح فودافون مصر زادت في الربع الثالث إلى 227.87 مليون جنيه من 217.98 مليون قبل عام.

وتملك المصرية للاتصالات نحو 45 بالمئة في فودافون مصر لكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من بدء تقديمها خدمة المحمول.

وانخفضت إيرادات الشركة 5.2 بالمئة إلى 2.716 مليار جنيه من 2.865 مليار قبل عام.

وتسعى المصرية للاتصالات لدخول سوق المحول في البلاد لكن الحكومة لم تقرر بعد تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات وتؤجلها باستمرار بسبب عدم التوصل إلى المشكلاتالعالقة بين الشركات العاملة في البلاد حتى الآن.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.