مقدمة 2-تفاقم خسائر جلوبال تليكوم في 9 أشهر

(لإضافة أسباب الخسائر)

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة جلوبال تليكوم ومقرها مصر اليوم الأربعاء إن صافي خسائرها في أول تسعة أشهر من العام بلغ 2.013 مليار جنيه (281.54 مليون دولار) مقابل خسارة 1.211 مليار قبل عام.

وجلوبال تليكوم -المعروفة سابقا باسم أوراسكوم تليكوم- مملوكة بنسبة 51.9 بالمئة لشركة فيمبلكوم.

وبلغت إيرادات جلوبال تليكوم 17.827 مليار جنيه في 9 أشهر مقابل 17.953 مليار قبل عام.

وقال فنسنزو نسكي الرئيس التنفيذي لجلوبال تيلكوم في مؤتمر عبر الهاتف "تأثرت نتائج (الربع الثالث) سلبا بضغوط تنافسية في الجزائر وباكستان. وتم تعويض ذلك جزئيا من خلال تعاف قوي في بنجلاديش."

وقال المدير المالي للشركة في المؤتمر نفسه إن الخسائر في التسعة أشهر ترجع أيضا إلى ارتفاع النفقات المالية وخسائر أسعار الصرف في أسواق رئيسية في الجزائر وباكستان إضافة إلى تعديل قانون الضرائب المصري الذي زاد الأعباء الضريبية على الوحدات الأجنبية.

(الدولار = 7.1500 جنيه مصري)