جهينة المصرية تسجل 42% هبوطا في صافي ارباح الربع/3

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت جهينة للصناعات الغذائية أكبر شركة لصناعة منتجات الألبان والعصائر في مصر اليوم الأربعاء أنها حققت 53.769 مليون جنيه (7.52 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثالث من العام وهو ما يقل 42.3 في المائة عما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان إن إيراداتها في فترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول وصلت إلى 1.008 مليار جنيه مرتفعة 15.1 في المائة عن مستواها قبل عام.

وكانت جهينة أبلغت رويترز الشهر الماضي أنها تتوقع ان تتعافى أرباحها في عام 2015 بعد ان تعرضت هوامش الأرباح لضغوط من جراء زيادة تكاليف المواد الخام هذا العام.

(الدولار= 7.1500 جنيه مصري)