نمو صافي ربح مدينة نصر للإسكان المصرية 158% في الربع/3

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة مدينة نصر للإسكان المصرية اليوم الخميس إن صافي أرباحها في الربع الثالث قفز 158% إلى 46.8 مليون جنيه (6.6 مليون دولار).

وأعلنت الشركة أيضا عن زيادة 162 بالمئة في الإيرادات إلى 118 مليون جنيه بفضل مشروع تطوير سكني ناجح قرب مطار القاهرة.

وعبر أحمد الهيتمي مدير عام الشركة عن "سروره بالأداء القوي لمشروع تاج سلطان الذي يعد بمثابة شهادة على المميزات التنافسية للمشروع ومن ضمنها موقعه الاستراتيجي وسياسة التسعير الجذابة".