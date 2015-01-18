الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: مهتمون بنشاط التجزئة لسيتي جروب في مصر

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق اليوم الأحد إن ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول مهتم بالاستحواذ على نشاط التجزئة المصرفية لمجموعة سيتي جروب في مصر.

وقال عبد العزيز الغرير للصحفيين إن البنك يجري محادثات مع سيتي في هذا الشأن.

ويملك المشرق عشرة فروع في مصر وكانت مصادر أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أنه من بين عشرة بنوك تتنافس على أعمال التجزئة المصرفية للبنك الأمريكي في مصر.

وقال الغرير إن البنك يستهدف نمو صافي الربح بين ستة وعشرة بالمئة في 2015. كان المشرق قال في وقت سابق اليوم إن صافي ربح 2014 زاد 33 بالمئة إلى 2.40 مليار درهم (653 مليون دولار).

وأضاف الغرير إن البنك يستهدف نمو القروض بين خمسة وثمانية بالمئة في 2015.

وقال إن المشرق ينوي إصدار سندات قيمتها 500 مليون دولار لدعم رأس المال من المستوى الثاني لكن بعد الحصول على موافقة المساهمين.