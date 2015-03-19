مقدمة 1-هيرميس المصرية تتحول للربحية في 2014 بفضل نشاط الاستثمار

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القاهرة 19 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للمجموعة المالية-هيرميس المصرية اليوم الخميس تحول الشركة إلى الربحية في 2014 بدعم من الأداء القوي للأنشطة الاستثمارية الرئيسية خصوصا إيرادات الأتعاب والعمولات.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا صافية بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغت 538 مليون جنيه (حوالي 70.5 مليون دولار) في 2014 مقابل خسارة 540 مليون جنيه في 2013.

وقبل حساب حقوق الأقلية بلغ صافي الربح 706.985 مليون جنيه في 2014 مقابل خسائر 334.982 مليون في 2013.

وأوضحت هيرميس أن صافي أرباحها الفصلية بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 131 مليون جنيه في الربع الأخير من 2014 مقابل خسارة 565 مليون جنيه قبل عام. وكانت الشركة حققت ربحا صافيا قدره 100 مليون جنيه في الربع الثالث من 2014.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

وعزت هيرميس أرباح 2014 إلى "الأداء القوي لعمليات بنك الاستثمار حيث قامت الشركة بالتركيز على العمليات المحلية وتوسيع نطاق العمليات الإقليمية وخفض المصروفات مما أدى إلى زيادة ربحية بنك الاستثمار."

وبلغ صافي ربح أنشطة الاستثمار بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 304 ملايين جنيه في 2014 مقابل خسارة 806 ملايين جنيه في العام السابق. كما سجلت أنشطة الاستثمار 54 مليون جنيه أرباحا في الربع الأخير من 2014 مقابل خسارة 620 مليونا في الربع المقابل من 2013.